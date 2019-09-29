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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobilin görüntüsü

Polis Hastane Polis Merkezi Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Motosikletin görüntüsü
-Olay yerinden genel ve detay görüntü
-Vatandaşların görüntüsü
-Yolun görüntüsü

( ADANA )- Adana'da otomobile çarparak savrulan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı ADANA

- Adana'da otomobile çarparak savrulan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, kaza Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 01 AAC 833 plakalı otomobil sürücüsü yolun sol tarafına park etti. Bir süre sonra otomobiline binip sağ tarafa dönerek ara sokağa girmek istediği sırada fırında çalışan ve 2 çocuk babası olan Savaş Çetin (26) motosikletle hızla gelerek otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü, asfalt zemine düşüp bir süre sürüklendi. Çevrede kazayı gören vatandaşlar ve sürücü hemen yaralanın yanına gitti. Vatandaşların bazıları da sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Ancak Çetin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü ise polis merkezine giderek teslim oldu. Hem otomobilde hem de motosiklette de maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (FKE-
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