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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobile bağlanan köpek caddede süreklendi - AMASYA

Otomobile bağlanan köpek caddede süreklendi - AMASYA

- Otomobile bağlanan köpek caddede süreklendi - Köpeğin sürüklenme anı güvenlik kamerasındaOtomobile bağlanan köpek caddede süreklendi - Köpeğin yolda sürüklenmesi, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdıAMASYA (AA) - Amasya 'nın Merzifon ilçesinde bir köpeğin otomobilin arkasına bağlanarak caddede sürüklenmesi tepki çekti.Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, beyaz renkli bir otomobilin arkasına bağlanan köpeğin caddede uzun süre sürüklendiği görülüyor.Merzifonlu hayvanseverler, sosyal medyada da paylaşılan görüntülerin ardından Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.Polis, aracı bulmak için çalışma başlattı.

Sosyal Medya Köpek Güvenlik Kamerası Suç Duyurusu Hayvan 

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