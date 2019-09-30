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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

-Olay yerinden detay

İlk Müdahale Hastane Direksiyon Motosiklet Sürücüsü 

-- Yaralı motosiklet sürücüsünün yerde ve ambulansa alınarak hastaneye kaldırışı

( MANİSA ) - MANİSA

- Manisa’da seyir halindeki otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay akşam saatlerinde Yunusemre ilçesi Yağcılar Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Selçuk Balaban (24) yönetimindeki 45 S 9131 motosikleti ile direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İsmail Ceylan yönetimindeki 45 ABK 579 plakalı otomobile arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü taktığı kask sayesinde kazadan hafif yaralı olarak kurtulurken, yaralıya ilk müdahale olay yerinden geçen bir doktor tarafından yapıldı. Daha sonra yaralı 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. (EE-
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