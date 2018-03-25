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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Otomobilden kedi kurtarma operasyonu Haberi

Otomobilden kedi kurtarma operasyonu Haberi

Girdiği yerde sıkışan kedi

Kurtarma Operasyonu Bild 

-Cankur görevlisinin kediyi sıkıştığı yerden çıkarması
-Sahibine teslim etmesi
-Sahibini kediyi sevmesi

( ADANA ) ADANA

- Adana'da bir otomobilin motor bölümüne giren kedi, Cankur ekiplerince kurtarıldı. Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesi, Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'ndaki bir kebapçı dükkanı önünde park halinde bulunan 01 BM 829 plakalı otomobilin motor bölümüne kedi girdi. Türkan Şahbaz kedisini çıkarmak için gösterdiği çabadan bir sonuç alamayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Cankur ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden çıkartarak sahiplerine teslim etti.
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