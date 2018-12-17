Otomobilden kaçak sigara fışkırdı...Kahramanmaraş’ta 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

-Polislerin kaporta içlerini açması

-Sigaraların çıkarılması

-Otomobil detay



( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda bir aracın kaporta bölümlerine gizlenmiş 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubeye bağlı polis ekipleri, Narlı mevkiinde Ahmet O idaresindeki 33 ACA 525 plakalı aracı durdurdu. Narkotik polisler, aracın tampon ve marşpiyerlerinde bulunan doğal boşluklarına saklanmış halde toplam 2 bin 800 paket gümrük paket kaçak sigara ele geçirdi. Araçta bulunan Ahmet O gözaltına alınırken, araç detaylı arama yapılma için emniyete götürüldü.

