Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobilden kaçak sigara fışkırdı...Kahramanmaraş’ta 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Otomobilden kaçak sigara fışkırdı...Kahramanmaraş’ta 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Otomobilin arka bölümü

Polis Kaçak Sigara Polis Ekipleri Kaçak Sigara 

-Polislerin kaporta içlerini açması
-Sigaraların çıkarılması
-Otomobil detay

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda bir aracın kaporta bölümlerine gizlenmiş 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubeye bağlı polis ekipleri, Narlı mevkiinde Ahmet O idaresindeki 33 ACA 525 plakalı aracı durdurdu. Narkotik polisler, aracın tampon ve marşpiyerlerinde bulunan doğal boşluklarına saklanmış halde toplam 2 bin 800 paket gümrük paket kaçak sigara ele geçirdi. Araçta bulunan Ahmet O gözaltına alınırken, araç detaylı arama yapılma için emniyete götürüldü.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı