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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Otomobilden hısızlık yapan şahıs kameraya yakalandı

Otomobilden hısızlık yapan şahıs kameraya yakalandı

Güvenlik kamerası görüntüleri

Bild Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-Hırsızlık anı

( ANKARA ) ANKARA

– Ankara’da bir otomobilin bagajından hırsızlık yapan şahıs kameralara yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara’da gece saatlerinde meydana gelen olay güvenlik kamerasına yansıdı. İsmi belirlenemeyen şahıs elindeki el feneri ile park halindeki araçlara yaklaştı. Önce etrafını inceleyen kişi, park halindeki araçlardan birine yaklaşarak ve içine baktıktan sonra araçtan uzaklaştı. Daha sonra arka tarafında bulunan panelvan bir araca yönelen hırsız, aracın bağacı ile belli bir süre uğraştı. Hırsız daha sonra elindeki iki çantayla olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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