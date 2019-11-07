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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otomobilden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı - İSTANBUL

Otomobilden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı - İSTANBUL

- Hırsızlık anı görüntüsü - Şüphelilerin otoyolda araçlarını bırakıp kaçması - Şüphelilerin adliyeye sevkleriOtomobilden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da park halindeki otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kartal, Üsküdar, Ümraniye ve Kağıthane'de park halindeki otomobillerden hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı.Olay yerleri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, her hırsızlık olayı için farklı çalıntı plaka kullanan şüphelilerin aracını tespit etti.Çalışmanın ardından polis, Sultangazi'de 15 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 3'ü kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin 8 ayrı hırsızlık olayında park halindeki otomobillerin içerisinde bırakılan dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi, kamera gibi değerli eşyaları çalarak vatandaşları 200 bin lira zarara uğrattıkları belirlendi.Emniyetteki işlemlerinin ardından G.E. (29) ve D.K. (39) savcılık talimatıyla serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen şüpheliler Yüksel E. (26), Hayati U. (22), Yağmur E. (21) ve Kerem B. (18) tutuklandı.

Kamera Güvenlik Kamerası Dizüstü Bilgisayar Hırsız Avcılık 

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