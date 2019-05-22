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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobilden hırsızlık yapan şahıs kamerada

Otomobilden hırsızlık yapan şahıs kamerada

-güvenlik kamerası-

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-Şüphelinin araçlardan hırsızlık yaptığı anlar
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da, park halindeki otomobillerden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 1 şahıs yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Fatih ve çevresinde park halinde bulunan araçların camlarını kırarak hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan H.İ.K., Esenler’de bir adrese yapılan baskında yakalanarak gözaltına alındı. Altı farklı suçtan 7 yıl 9 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlının, bunun dışında 8’i otomobilden olmak üzere 13 farklı hırsızlık olayının da faili olduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken şüpheli H.İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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