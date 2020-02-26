Otomobilden hırsızlık yapan 2 şahıs kamerada

- Gaziantep’te otomobilden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi Aydınbaba Mahallesi'nde 19 Şubat Çarşamba günü otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan operasyonla yakalanan şüpheliler, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Şüphelilerin otomobildeki çantayı çalarak kayıplara karışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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