- Ele geçirilen teyp ve ses sistemlerinden detay - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi Otomobilden hırsızlığa tutuklama - Sakarya 'da otomobillerden teyp ve ses sistemleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandıSAKARYA (AA) - Sakarya 'da park halindeki otomobillerin camlarını kırarak teyp ve ses sistemleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, park halindeki araçlardan camları kırılarak teyp ve ses sistemlerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren R.K. (28) ve M.U'yu (24) yakaladı.Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, çeşitli markalarda 14 otomobil teybi, 1 tablet, çok sayıda ses sistemi ile araç aksesuarı ele geçirildi.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.U. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
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