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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobilden çıkan dumanlar yerini alevlere bıraktı İzle

Otomobilden çıkan dumanlar yerini alevlere bıraktı İzle

Otomobilin yandığı anların görüntüsü

( DENİZLİ )- Denizli'de seyir halindeki otomobil durdurulunca alev alev yandı- Otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada DENİZLİ

İlk Müdahale Kamera Yangına Müdahale Irak Trol 


- Denizli’nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan dumanlar sürücüsünün aracı durdurması ile yerini alevlere bıraktı. Otomobilin alev alev yanması ise vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi. Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale-Denizli yolunda meydana geldi. İddiaya göre yolda seyir halindeki 48 LV 003 plakalı otomobilden dumanlar yükseldiğini gören araç sürücüsü aracı yolun sağ tarafına park ederek durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada otomobildeki dumanlar yerini alevlere bırakarak yanmaya başladı.
Araçtan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar aracın çevresini boşaltırken,ilk müdahaleyi yaptı. Vatandaşların çabalarının ardından ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Otomobilin alev alev yandığı anlar ise vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı. Alevlere müdahale eden ekipler yaklaşık yarım saatlik müdahale sonra yangını kontrol altına alabildi. Araç sürücüsünün isminin henüz tespit edilemediği olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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