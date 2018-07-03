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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Otomobilde yanarak can verdiler... Kazada ölü sayısı 5'e yükseldi Haberi

Otomobilde yanarak can verdiler... Kazada ölü sayısı 5'e yükseldi Haberi

-Yaralıların hastaneye gelişi

Hastane Trafik Kazası Bild 

-Olay yeri arşiv görüntü

( SİVAS - 2)- Sivas’ın İmranlı İlçesinde meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 5’e yükseldi. SİVAS

- Sivas’ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 5’e yükseldi. Yaralı sayısı ile 5 oldu. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde Sivas’ın İmranlı ilçesi ilçe sınırında meydana gelen kazada, Hamza Aydemir (38) yönetiminde ki 34 BMV 30 plakalı otomobil ile karşı yönden gelmekte olan sürücüsü ve içerisindeki beş kişinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 06 ERN 77 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmada 06 ERN 77 plakalı aracın LPG tankı alev aldı. Araçtan çıkmayı başaramayan biri çocuk beş kişi yanarak hayatlarını kaybetti. Hamza Aydemir (38) yönetiminde ki 34 BMV 30 plakalı araçta bulunan S.A.(36), E.A.(7), G.A.(13) ve M.A.(11) ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 5 kişinin kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (GF-
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