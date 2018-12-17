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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobilde uyuşturucu kullanan 3 kişi adliyeye sevk edildi Haberi

Otomobilde uyuşturucu kullanan 3 kişi adliyeye sevk edildi Haberi

ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE GELİŞİ

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Yakalama Kararı Emniyet Müdürlüğü 

-ELE GEÇİRİLENLER

( BOLU )- Uyuşturucu kullanan 3 kişi, 552 gram esrarla yakalandı BOLU

- Bolu’da otomobil içerisinde uyuşturucu alırken polise yakalanan ve yapılan aramada araçlarından 552 gram uyuşturucu bulunan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Bolu kent merkezinde bir otomobil içerisinde uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde kullanıldığı iddia edilen otomobilde bulunan A.Ç.S. (42), H.G. (31) ve B.G. (27) gözaltına alındı. Araçta ve şahısların üzerilerinde yapılan aramada 552 esrar ele geçirildi. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, şüphelilerden A.Ç.S.’nin, Vakfıkebir Sulh Ceza Mahkemesi'nden ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçundan yakalama kararı olduğu öğrenildi.
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