Otomobilde uyurken yakalanan seri gaspçılar kamerada

-Şüphelilerin çıkışı

-Araca bindirilmeleri



( İSTANBUL )- Eyüp’te bir marketi soyan ardından müşteriyi gasp eden şahıslar bir de taksi gasp etti - Taksiyle kaza yapan şahıslar yoldan geçen otomobili ve içindekileri de gasp etti - Gaspçılar otomobilde uyurken yakalandı İSTANBUL



- İstanbul’da bıçakla bir marketi soyarak içerideki müşteriyi gasp eden, ardından da taksicinin boğazına bıçak dayayıp taksiyi gasp etti. Kaza yapınca bir başka otomobili gasp eden zanlılar, araçta uyurken polis tarafından yakalandı. Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 21.30 sıralarında Eyüp Yeşilpınar Volkan Sokak üzerindeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre marketin kapanış saatinde içeriye giren bıçaklı 2 soyguncu, sahibini yere yatırdı. Şahıslar ardından reyondan 35-40 paket sigara çaldı. İçerideki müşteriyi de gasp eden şahıslar, 800 lira aldıktan sonra kaçarken uzaklaştılar. Boğazına bıçak dayayıp taksiyi gasp ettiler Marketten çıkarak kaçan şahıslar ardından seyir halinde olan bir taksiyi durdurarak şoförünün boğazına bıçak dayadı. Şahıslar ardından taksiyi gasp edip, şoförü de yol kenarına attı. Bir süre taksiyle giden şahıslar saat 22.00 sıralarında Sultangazi’de önce park halindeki araca ardından da elektrik direğine çarparak kaza yaptı. Otomobili ve içerisindekileri de gasp ettiler Bunun üzerine araçtan inen şahıslar, elindeki bıçakla seyir halinde olan bir otomobili durdurdu. Şahıslar aracı gasp ederek içerisindekilerin de cep telefonlarını çaldı. Şahıslar gasp ettikleri araçla kaçmaya devam etti. Otomobilde uyurken yakalandılar Olayın ardından marketin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şahısların eşkalini belirledi. Mağdur vatandaşların ifadeleri doğrultusunda MOBESE kameralarını inceleyen polis, gaspçıların Gaziosmanpaşa’ya gittiğini belirledi. Bunun üzerine ilçede aracın park olduğu otoparka giden polis, gaspçıları uyurken kıskıvrak yakaladı. Çocuğa cinsel istismardan kaydı çıktı Gözaltına alına Murat K.’nın (19)’ın emniyette 20 adet suç kaydı olduğu, suçlarından birisinin ise çocuğa cinsel istismar olduğu öğrenildi. Diğer gaspçı Engin S.’nin (23) ise 4 adet suç kaydı olduğu, suç ortakları Selami Y.’nin (31) ise 11 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Şubedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

