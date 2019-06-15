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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobilde unuttuğu kimliği kabusu oldu...Sınava dakikalar kala girebildi

Otomobilde unuttuğu kimliği kabusu oldu...Sınava dakikalar kala girebildi

Okuldan görüntü

Genç Kız Polis Bild Uttu 

-kızın görüntüsü, ağlaması
-polislerin teselli etmesi
-kimliğin bulunması
-sınava girebilmesi
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde de YKS heyecanı yaşandı. Kimliğini babasının aracında unutan genç kız için polisler seferber olurken, kabus yaşayan kız sınava dakikalar kala girebildi. Alınan bilgiye göre, YKS sınavı için İnegöl İlçesinde bulunan Nuhmet Küçükçalık Anadolu Lisesine babası Necmettin Bozkurt ile gelen, Hazal Bozkurt kimliğini arabada unuttu. Genç kız, arama noktasına geldiğinde kimliğinin olmadığını fark edince babası aramaya başladı.
Ancak genç kız bir türlü babasına ulaşamadı. Bunun üzerine emniyet ekiplerinden yardım istendi. Trafik ekipleri baba Necmettin Bozkurt'un ismini polis arabasıyla anons ederek ulaşmaya çalıştı. Genç kız ise sınava giremeyeceği için gözyaşlarına hakim olamadı. Hazal Bozkurt'u okulda bulunan görevliler sakinleştirmeye çalıştı. Sınava dakikalar kala babaya ulaşıldı. Arabada unutulan kimliğin getirilmesiyle Hazal Bozkurt sınava girdi.
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