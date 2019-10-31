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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otomobilde sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Otomobilde sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

İtfaiye ekiplerinin köpeği kurtarma görüntüleri

Kurtarma Operasyonu Köpek Bild Çakal 

-Köpekten detaylar
-detaylar

( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa'da köpek kurtarma operasyonu ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir otomobilde sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir otomobilin egzoz kısmına köpek sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler yaklaşık yarım saat süren çalışmayla köpek sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen köpek doğaya salındı.
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