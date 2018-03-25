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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Otomobilde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - ADANA

Otomobilde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - ADANA

- Motor kaputuna sıkışan kedinin görüntüleri - Sıkışan kedinin Adana Büyükşehir Belediyesi Can - Kur ekipleri tarafından kurtarılmasıOtomobilde sıkışan kediyi itfaiye kurtardıADANA (AA) - Adana 'da girdiği otomobilin motor bölümünde sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.Merkez Seyhan ilçesi Ali İzzet Begoviç Bulvarı'nda kedisinin, park halindeki 01 BM 829 plakalı otomobilin motor bölümüne girdikten sonra çıkamadığını fark eden Türkan Şahbaza, Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can - Kur ekiplerinden yardım istedi.Kısa sürede olay yerine giden ekip, aracın sol ön lastiğini sökerek yaptıkları incelemeyle ilk önce kedinin yerini belirledi. Daha sonra motor kaputunu açan ekipler kediyi buradan çıkarttı.Şahbaza, Can - Kur ekiplerine teşekkür etti.

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