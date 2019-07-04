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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otomobilde mahsur kalan köpek cam kırılarak kurtarıldı - BALIKESİR

Otomobilde mahsur kalan köpek cam kırılarak kurtarıldı - BALIKESİR

- İtfaiye ekiplerinin otomobili kontrol etmesi. - Otomobilin camının kırılarak köpeğin çıkarılması. - İtfaiye erlerinin köpeğe su vermesi ve su ile yıkaması. - İşyeri sahiplerinin köpeği serinletme çalışması. - Polis memurlarının köpeği kucağına alıp veterinere koşarak götürmesi. - Veterinerin tedavi etmesi. - Köpeğin sahibi Pınar Ş.'nin ağlaması.BALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde, otomobilde mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Soğanyemez Mahallesi'nde Pınar Ş'ye ait otomobilde, sıcaktan bitkin düşmüş köpeği fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler, otomobilin sahibine telefonla ulaşamayınca Edremit İtfaiyesi Grup Amirliği'nden yardım istedi.Ekipler, otomobilin kapısını açamayınca arka sağ kapının camını kırarak köpeği kurtardı.Çevredekilerin soğuk suyla serinlettiği köpeği polis memurları alarak, çevredeki bir veterinere götürdü.Burada müdahale edilen köpek, bir süre sonra gelen sahibi Pınar Ş. tarafından teslim alındı.Köpeğe müdahale eden Veteriner Eda Ülkü Çınar, köpeğin sıcakta havasız kaldığı içinde solunumla ilgili sıkıntı yaşadığını söyledi.

Köpeğin zamanında müdahaleyle kurtulduğunu belirten Çınar, hayvanların sıcak havalarda kapalı ortamlarda uzun süre bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Köpek Memur Polis Ekipleri Hayvan Irak 

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