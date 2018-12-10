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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobilde mahsur kalan bebek kurtarıldı (2) - ADANA Haberi

Otomobilde mahsur kalan bebek kurtarıldı (2) - ADANA Haberi

- Kapının açılması - Bebeğin çıkartılması - Annenin ağlaması - Annenin bebeğine sarılarak gözyaşı dökmesi Adana 'da otomobilde mahsur kalan bebek kurtarıldıADANA (AA) - Adana 'da kapıları kilitlenen otomobilde mahsur kalan bebek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, 6 aylık bebeğiyle Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne giden Derya Yetkin, anahtarını almadan araçtan indi.Yetkin, bebeğini almak için arka koltuğa yöneldiği sırada otomobilin kapıları kilitlendi.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can - Kur ekibi, bebeğin mahsur kaldığı aracın kapısını açtı.Gözyaşları içinde ekibin çalışmasını izleyen anne Yetkin, kapının açılmasının ardından bebeğine sarıldı.

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