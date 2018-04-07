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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobilde kilitli kalan çocuk kurtarıldı - DÜZCE

Otomobilde kilitli kalan çocuk kurtarıldı - DÜZCE

- Otomobilde kilitli kalan çocuk kurtarıldı - İtfaiye ekiplerince kurtarma çalışması - Bebeğin dedesi Veysal Demir ile röportajOtomobilde kilitli kalan çocuk kurtarıldıDÜZCE (AA) - Düzce 'de otomobil içerisinde kilitli kalan 2 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, ailesi ile Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir marketten alışveriş yapan Veysal Demir, önce torunu İrem Demir'i (2) araca bindirdi, daha sonra aldıklarını otomobile koydu.Demir, bagajı kapattıktan sonra aracın anahtarının bagaj içine düştüğünü fark etti. Uzun süre kendi çabalarıyla kapıları açmaya çalışan Demir, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.Olay yerine gelen ekipler, "kelebek" diye tabir edilen arka camı kırarak kapıları açtı. Otomobil içinde uyuyakalan çocuk, araç içerisinden çıkarılarak aileye teslim edildi.Dede Veysal Demir, marketten alışveriş yaptıktan sonra eşyaları koyarken anahtarın da aracın içinde olduğunu fark edemeyerek kapıyı kapattıklarında aracın kapılarının kilitlendiğini söyleyerek, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Alışveriş Market Bild Akalan 

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