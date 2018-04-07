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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobilde kilitli kalan çocuğu itfaiye ekipleri camı kırarak kurtardı

Otomobilde kilitli kalan çocuğu itfaiye ekipleri camı kırarak kurtardı

Aracın görüntüsü

Alışveriş Market Bild Küçük Çocuk 

-Vatandaşların çabası
-Arka camın kırılması
-Çocuğun içeriden çıkartılması
-Dede Veysal Demir'in konuşması
-Detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’de otomobilde kilitli kalan 2 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi Bolu Caddesi üzerinde marketten alışveriş yapan aile, aldıklarını otomobile koydukları sırada aracın anahtarı otomobil içindeyken kapılar kilitlendi. 2 yaşındaki İrem aracın içinde kaldı. Aile hemen Düzce Belediye itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar aracın kapısını açmaya çalıştı. Bu sırada küçük çocukta aracın içinde uyuya kaldı. İtfaiye ekipleri aracın kelebek tabir edilen arka küçük camı kırarak kapıya açarak çocuğu çıkardı. Dede Veysal Demir, marketten alışveriş yaptıktan sonra eşyaları koyarken anahtarında aracın içinde olduğunu fark edemeyerek kapıyı kapattıklarında aracın kapılanın kilitlendiğini söyleyerek itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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