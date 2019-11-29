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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Otomobilde kedi kurtarma operasyonu

Otomobilde kedi kurtarma operasyonu

Kedi kurtarma operasyonundan detaylar

Kurtarma Operasyonu Sağanak Yağış Bild Osmanpaşa Yavru Kedi 

-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ -ÖZEL) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesinde otomobilin motoruna sıkışan kedi saatler sonra kurtarıldı. Olay Bugün akşam saatlerinde Çerkezköy İlçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre sağanak yağıştan dolayı korunmak için aracın kaputuna giren kedi bir süre sonra motor kısmında sıkıştı. İlerleyen saatlerde üst üste ‘Miyav’ sesleri duyan otomobilin sahibi kedinin araçta sıkıştığını fark ederek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri kedi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan titiz çalışmalar sonucu yavru kedi olduğu yerden çıkarıldı. Karnı doyurulan kedi koruma altına alındı.
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