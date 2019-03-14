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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otomobilde çakmak gazı dolum tüpü patladı: 3 yaralı - DENİZLİ Video

Otomobilde çakmak gazı dolum tüpü patladı: 3 yaralı - DENİZLİ Video

- Otomobilde çakmak gazı dolum tüpü patladı - 3 yaralı - Olay yerinden detaylar - Patlama meydana gelen otomobilden detaylar - Polis ekiplerinin inceleme yapması Otomobilde çakmak gazı dolum tüpü patladı: 3 yaralı - Denizli 'de, bir otomobilde çakmak gazı dolum tüpünün patlaması sonucu, 3 genç yaralandıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde, bir otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu, 3 kişi yaralandı.Kervansaray Mahallesi Saklıkent Caddesi'nde park halindeki 20 EN 599 plakalı otomobilde patlama meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Olay yerine giden ekipler, patlamanın şiddetiyle camları kırılan ve hasar oluşan otomobilde, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi olduğunu belirledi.Yaralılar Enes Mengi A. (18), Musa C. (19) ve Artu A. (19), 112 Acil Servis ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Otomobilde ve çevrede yapılan inceleme sonucu, çakmak gazı dolum tüpü bulundu.Patlamanın bu tüplerden kaynaklandığı kaydedildi.Öte yandan yaralıların ilk ifadelerinde araçta sigara yakmak istediklerini, hastaneye nasıl geldiklerini bilmediklerini söylediği öğrenildi.

Polis Hastane Bild Sigara Çakmak Gazı 

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