Otomobilde başlayan yangın binaya sıçramadan söndürüldü İzle

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( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde park halinde alevlere teslim olan otomobilden yükselen alevlerin dış cephesini erittiği binanın yanmasını son anda itfaiye ekipleri engelledi. Olay gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Metin Yüksel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet K.’ye ait 07 LC 330 plakalı otomobil, park halinde bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Otomobilden alevler çıktığını gören vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken büyük oranda yanan araç kullanılamaz hale geldi. Öte yandan araçtan yükselen alevlerin dış cephesini erittiği binaya alevlerin sıçramamasını ise itfaiye ekiplerinin çalışması engelledi. Yangın hakkında inceleme başlatıldı. (GY

