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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Otomobilde 5 kilo 900 gram metamfetamin bulundu - VAN İzle

Otomobilde 5 kilo 900 gram metamfetamin bulundu - VAN İzle



: - Narkotik köpeği arama yapması - Uyuşturucunun bulunması - Uyuşturucunun çıkarılması Van 'da uyuşturucu operasyonu - Edremit ilçesinde 5 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındıVAN (AA) - Van 'ın Edremit ilçesinde otomobilde yapılan aramada 5 kilo 900 gram metamfetamin bulundu.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.Ekipler, Kurubaş mevkisindeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları 34 BU 6405 plakalı otomobilde arama yaptı.Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada otomobilin bagajına gizlenmiş 11 paket halinde 5 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.Otomobildeki 3 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Metamfetamin Terör Örgütü Kontrol Noktası 

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