Otomobilde 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi - ADANA
- Otomobilin tamponunda kaçak sigara bulunmasıOtomobilde 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildiADANA (AA) - Adana 'da yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilin tampon ve koltuklarında 3 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü tutuklandı.Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K nın kullandığı 34 HA 7342 plakalı otomobili durdurdu.Otomobilde yapılan aramada arka tampon ve arka koltuklara gizlenmiş 3 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Gözaltına alınan M.K, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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