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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Otomobil Yüksek Hızlı Tren inşaatına uçtu: 3 yaralı

Otomobil Yüksek Hızlı Tren inşaatına uçtu: 3 yaralı

Kaza yerinden detay

Sağlık Ekipleri 

-Araçtan detay

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas'ta otomobilin Yüksek Hızlı Tren inşaatına uçması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacer A. idaresindeki 58 AG 266 plakalı otomobil sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu yapımı devam eden Yüksek Hızlı Tren inşaatının içine uçtu. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan eşi Turan ve kızı Nisanur A. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerince Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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