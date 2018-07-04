Otomobil yön tabelasına çarptı: 3 yaralı

-ARAÇ PARÇALARI DETAY



( SAKARYA - HD) SAKARYA



- Sakarya’nın Arifiye ilçesinde hafif ticari aracın yön tabelasına çarpması neticesi 3 kişi yaralandı. Kaza, Arifiye ilçesi D-650 Karayolu üzeri Aşağı Kirazca mevkinde meydana geldi. Adapazarı istikametine gitmekte olan Yavuz İ., idaresindeki 35 AYH 39 plakalı hafif ticari araç yön tabelasına çarptı. Çarpma sonucunda araç içinde bulunan sürücü Yavuz İ., Nihat Ü., ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza sonrası araç içinde sıkışan 3 yaralıyı olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı 3 kişi sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (RŞ-RFK-

