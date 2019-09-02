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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya böyle çarptı

Otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya böyle çarptı

-Kaza yerinden detay

Acil Servis Kamera Güvenlik Kamerası 112 Acil Servis Yaya Geçidi 

--Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

( SAMSUN )- Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, Samsun-Sinop karayolu Bafra girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Sedat T. idaresindeki 55 TB 736 plakalı otomobil, yaya geçidine yakın bir yerden yolun karşısına geçmekte olan Hakkı Mutlu’ya (44) çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzere olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralanan yayayı Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Aynı yerde 23 Nisan 2019 tarihinde de otomobilin yayaya çarpması sonucu yaya hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. (ŞU-SLH-
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