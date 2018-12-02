Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan kadın tarım işçisine çarptı: 1 ölü

-Kazaya karışan otomobilin çekici üzerinde görüntüsü

-Jandarmadan görüntü

-Detaylar



( ADANA ) ADANA



- Adana‘nın Kozan İlçesinde otomobilin çarptığı tarım işçisi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza Kozan Kadirli karayolu pekmezci mahallesinde meydana geldi. E.A. yönetimindeki 01 RZ 252 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan ve tarım işçisi olduğu öğrenilen Meryem Şahin (28)’e çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilin camına düşen kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası Kozan Kadirli karayolu jandarma ekiplerince bir süre trafiğe kapatıldı. Olay yerinde savcılık incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden tarım işçisi Meryem Şahin’in cenazesi cenaze aracı ile Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü E.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. (EMR-

