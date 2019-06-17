Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil yolcu otobüsüyle çarptı: 2 yaralı

Otomobil yolcu otobüsüyle çarptı: 2 yaralı

Olay erinden görüntü

İlk Müdahale Yolcu Otobüsü Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Ekiplerden görüntü
-Yaralıdan görüntü
-Vatandaşlarla röportaj
-Detay

( KOCAELİ )- Otomobilde sıkışan yaralıyı itfaiye kipleri kurtardı KOCAELİ

- Kocaeli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkan otomobil önce bariyerlere, sonra yolcu otobüsüne çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı. Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Kandıra Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ammar A. idaresindeki 34 MF 4449 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda önce bariyerlere, sonra savrularak aynı istikamette seyir halinde olan Cuma B. yönetimindeki 46 ABM 698 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ammar A. ve yanındaki ismi öğrenilemeyen 1 kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile yaralılar sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada kullanılmaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile kaldırılırken, kaza sebebi ile bir kısmı yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalan yolda yoğunluk oluştu. Yolun açılması ile trafik tekrar normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Ankara - Çankırı Karayolunda Otobüs KazasıAnkara - Çankırı Karayolunda Otobüs Kazası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı