Otomobil yolcu otobüsüyle çarptı: 2 yaralı

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( KOCAELİ )- Otomobilde sıkışan yaralıyı itfaiye kipleri kurtardı KOCAELİ



- Kocaeli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkan otomobil önce bariyerlere, sonra yolcu otobüsüne çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı. Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Kandıra Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ammar A. idaresindeki 34 MF 4449 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda önce bariyerlere, sonra savrularak aynı istikamette seyir halinde olan Cuma B. yönetimindeki 46 ABM 698 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ammar A. ve yanındaki ismi öğrenilemeyen 1 kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile yaralılar sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada kullanılmaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile kaldırılırken, kaza sebebi ile bir kısmı yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalan yolda yoğunluk oluştu. Yolun açılması ile trafik tekrar normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

