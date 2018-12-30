Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Otomobil yol kenarındaki taşlara çarptı: 4 yaralı - ADIYAMAN

Otomobil yol kenarındaki taşlara çarptı: 4 yaralı - ADIYAMAN

- Kaza yerinden detaylar - Kaza yapan otomobilden görüntülerOtomobil yol kenarındaki taşlara çarptı: 4 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da, otomobilin yol kenarındaki taşlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Erlale yönetimindeki 27 D 6837 plakalı otomobil, Besni - Gaziantep kara yolunun ilk kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki taşlara çarptı.Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Duran Işık, Mustafa Işık ve Kamer Yalçınkaya yaralandı.Ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik Kazası Bild Trol 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı