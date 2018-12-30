Otomobil yol kenarındaki taşlara çarptı: 4 yaralı - ADIYAMAN
- Kaza yerinden detaylar - Kaza yapan otomobilden görüntülerOtomobil yol kenarındaki taşlara çarptı: 4 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da, otomobilin yol kenarındaki taşlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Erlale yönetimindeki 27 D 6837 plakalı otomobil, Besni - Gaziantep kara yolunun ilk kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki taşlara çarptı.Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Duran Işık, Mustafa Işık ve Kamer Yalçınkaya yaralandı.Ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.