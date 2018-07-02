Otomobil yol kenarındaki boşluğa düştü - MANİSA Video
- Genel görüntülerMANİSA (AA) - Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde otomobil yol kenarındaki boşluğa düştü.Alınan bilgiye göre, Turgutlu'dan İzmir'e seyreden Enver Şenkökler idaresindeki 35 ANL 88 plakalı otomobil, Subaşı Mahallesi Halil Kale Fen Lisesi önünde Manisa Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan battı çıktı kavşağı nedeni ile açılan boşluğa düştü.Otomobil sürücüsünün yaralanmadığı kazada trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.Şenkökler tedbir amaçlı Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.