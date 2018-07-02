Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil yol kenarındaki boşluğa düştü - MANİSA

Otomobil yol kenarındaki boşluğa düştü - MANİSA

- Genel görüntülerMANİSA (AA) - Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde otomobil yol kenarındaki boşluğa düştü.Alınan bilgiye göre, Turgutlu'dan İzmir'e seyreden Enver Şenkökler idaresindeki 35 ANL 88 plakalı otomobil, Subaşı Mahallesi Halil Kale Fen Lisesi önünde Manisa Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan battı çıktı kavşağı nedeni ile açılan boşluğa düştü.Otomobil sürücüsünün yaralanmadığı kazada trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.Şenkökler tedbir amaçlı Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İlgili Foto Galeriler
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı