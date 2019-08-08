Otomobil yol kenarında bekleyen araca çarptı: 1 ölü, 10 yaralı - KASTAMONU
- Kaza yapan otomobillerden detay - Ekiplerin kaza yerinde çalışması - Yoldan detay Otomobil yol kenarında bekleyen araca çarptı: 1 ölü, 10 yaralı - Kastamonu 'da seyir halindeki otomobilin yol kenarında bekleyen otomobile çarpması sonucu 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3'ü ağır 10 kişi yaralandıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'daki trafik kazasında bir çocuk öldü, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.Karabük - Kastamonu kara yolu Araç ilçesi Yeşilova mevkisinde Murat Yılmaz idaresindeki 59 PA 933 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen Berat Öztürk yönetimindeki 34 ZD 2578 plakalı araca çarptı.Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.Kazada 8 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti, araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.Araç ilçesi, Karabük ve Kastamonu 'daki hastanelere yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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