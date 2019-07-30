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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Otomobil yol kenarında bekleyen aileye çarptı: 6 yaralı - ADIYAMAN Haberi

Otomobil yol kenarında bekleyen aileye çarptı: 6 yaralı - ADIYAMAN Haberi



: - Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan otomobilden görüntüler - Emniyet ve jandarma ekiplerinden detayOtomobil yol kenarında bekleyen aileye çarptı: 6 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.Oğuz Tütün'ün (28) kullandığı 34 GA 0646 plakalı otomobil, Gölbaşı - Adıyaman kara yolunun Akpınar köyü mevkisinde yol kenarında minibüs bekleyen anne ve 2 çocuğuna çarptı.Kazada yol kenarında bekleyen İlkay (34), Ayaz Eren (2) ve Azra Tutuk (6), sürücü Tütün ile araçtaki eşi Canan (23) ve oğlu Musab Hamza Tütün (4) yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlkay Jandarma Trafik Kazası Bild 

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