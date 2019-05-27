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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Yaralı kadından görüntü

İlk Müdahale Jandarma Polis Ekipleri Yaya Geçidi Yaralı Kadın 

-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Jandarma ekiplerinden görüntü
-Kaza yerinden ve yaralı kadının terliğinden görüntü
-Otomobilden ve araç sürücüsünden görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da, otomobilin yaya geçidinde yayaya çarpması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ferhat D., idaresindeki 35 AN 9547 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında yaya geçidinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Havva Kılıç’a, (57) çarptı. Yaşanılan kazada ağır yaralanan Kılıç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Havva Kılıç’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan kaza yerinde yaşanılabilecek başka kazalara karşıda yoldan geçen jandarma ekipleri polis ekipleri gelene kadar yolda güvenlik tedbiri aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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