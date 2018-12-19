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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

Olay yerinden görüntüler

Cenaze 

-Hayatını kaybeden şahsın fotoğrafı

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç olay yerinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, Osmangazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi'nde sabah erken saatlerde meydana geldi. Yaşar G. idaresindeki 26 FJ 405 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Bayram Demir’e (27) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Demir’in cenazesi, yapılan incelemelerin akabinde otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.
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