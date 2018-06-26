Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - HATAY

Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - HATAY

- Kazazede yakınlarının sinir krizi çığlıkları - Ekiplerin devrile otomobilin etrafında inceleme yapmasıHATAY (AA) - Hatay 'ın Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ö.B. idaresindeki 31 AS 262 plakalı otomobil, Antakya - İskenderun karayoluda yolun karşısına geçmeye çalışan Ökkeş Veriralmaz'a (47) çarptıktan sonra yaklaşık 300 metre ileride karşı şeride geçerek devrildi.Veriralmaz olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan otomobil sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre aksadı.

Hastane Trafik Kazası 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı