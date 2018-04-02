Otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - KAYSERİ
- Kazanın meydana geldiği yol ve çatıdan görüntüler - Görgü tanıklarından Gökhan Gören ile röportajOtomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Kayseri 'de otomobil, yol kenarında yürüyen bir kadınla 2 çocuğa çarptı - Çocuklardan birinin çarpmanın etkisiyle 1,5 metre yüksekliğindeki deponun çatısına fırladığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Talas ilçesinde otomobil, yol kenarında yürüyen bir kadınla 2 çocuğa çarptı. Çocuklardan birinin 1,5 metre yüksekliğindeki deponun çatısına fırladığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.Zümre A'nın kullandığı otomobil, Karasu Caddesi'nde yol kenarında yürüyen Zahide Baran (54), Bilal Baran (10) ve Medine Beyazıt'a (10) çarptı.Çarpmanın etkisiyle Bilal Baran, yol kenarında bulunan deponun 1,5 metre yükseklikteki çatısına fırladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Bilal Baran'ın müdahalesi çatıda yapıldı.Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zahide Baran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Sürücünün gözaltına alındığı kaza anı bir otelin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Görgü tanıklarından Gökhan Gören, AA muhabirine, çocuklardan birinin kaza sonrasında çatıya fırladığını, diğer yaralıların yol kenarında olduğunu söyledi.