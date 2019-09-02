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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil yandı, baba oğul son anda kurtuldu - GAZİANTEP

Otomobil yandı, baba oğul son anda kurtuldu - GAZİANTEP

- Aracın alev halinde caddede yanması - Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi - Yanan araçtan detaylar - Aracı yanan ve hafif yaralanan sürücü ve oğluGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde seyir halindeki otomobilin alev alması sonucu baba ve oğlu yaralandı.Alınan bilgiye göre, Feyruh Ahmed idaresindeki 31 MA 4126 plakalı otomobilde, Çamlıca Mahallesi Vali Muammer Güler Caddesi'nde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Olayda hafif yaralanan Sürücü Ahmed ile yanında bulunan oğlu Muhammed Ahmed, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.İtfaiye ekiplerince söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

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