Otomobil yandan çarptığı kamyonun altından güçlükle çıkarıldı İzle

-otomobilin kamyonun altından çıkarılma çalışması

-kamyonun altından çıkarılan otomobilin durumu

-detay



( ANTALYA ) - Kamyonla birlikte yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobildeki 2 kişi yaralandı ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil, kamyonun altına girdi. Kazada araç içinde sıkışan 2 kişi yaralanırken kamyonun altında yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil, sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucunda çıkarıldı. Kaza Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Hasan K.’nin kullandığı 07 CED 11 plakalı otomobil, Şehit Kadir Işık Bulvarında yolun sağ şeridinde seyir halindeki Hüseyin T.’nin kullandığı 33 L 1664 plakalı kamyona dingil bölümünden çarptı. Çarpma sırasında dingil ile kamyonun lastiği arasında sıkışan otomobil yaklaşık 100 metre kamyonla birlikte sürüklenirken, otomobil sürücüsü Hasan K. ve Mehmet A. yaralandı. Araçtan güçlükle çıkarılarak Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından olay yerine gelen kurtarıcı, kamyonun dingil ve tekeri arasında sıkışan otomobili çıkarabilmek için uzun süre uğraştı.

