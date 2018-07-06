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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı... Trafik kazası güvenlik kamerasında

Otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı... Trafik kazası güvenlik kamerasında

-güvenlik kamerası-

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası 


- Elazığ’da bir otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Elazığ'ın Yurtbaşı Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat D. İdaresindeki 23 HN 553 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İrfan K. yönetimindeki 23 LL 397 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada ağır yarlanan motosiklet sürücü K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kafasında kask olduğu görülen motosiklet sürücü K.’nın çarpmanın etkisiyle uçarak otomobilin yanına düştüğü görülüyor.
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