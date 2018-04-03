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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Otomobil ve minibüsü güpegündüz böyle çaldılar

Otomobil ve minibüsü güpegündüz böyle çaldılar

-güvenlik kamerası-

Akalan Güvenlik Kamerası Demir Parmaklık Hırsız Aktüel 

-hırsızlık anları
-minibüs ile otomobili çalması
--aktüel-
-röportaj
-detaylar

( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP

- Gaziantep’te minibüs ve otomobilin hırsızlar tarafından güpegündüz çalınması pes dedirtirken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Şehitkamil ilçesindeki GATEM Minibüsçüler Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi, sabah saatlerinde gözlerine kestirdikleri bir oto galeri dükkanına girdi. Hırsızlar çevreyi kontrol ettikten sonra dükkanın demir kapısından atlayarak içeri girdi. İçeride birinin gözcülük yaptığı hırsızlık olayında diğer hırsız ise dükkan kapısının demir parmaklıklarını yanlarında getirdikleri kesici aletle keserek içerideki otomobil ve minibüs anahtarını alıp dışarı çıktı. Yaklaşık yarım saat süren olayda hırsızların rahat tavırları pes dedirtti. Tüm yaşananların saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı hırsızlık olayı sonrası iş yeri sahibi Fadıl Arca, zararının 80 bin lira olduğunu belirterek hırsızların yakalanmasını istedi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlarının kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
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