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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobil ve minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı

Otomobil ve minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı

Kaza yerinden görüntü

Hastane Bild Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Trol 

-Yaralılardan detay
-Yaralının konuşması

( GAZİANTEP - EK) GAZİANTEP

- Gaziantep’te otomobil ve minibüsün çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Kaza, D-400 Karayolu üzerinde Gaziantep-Nizip yolunun 15’inci kilometresinde öğleden sonra meydana geldi. Nihat Kılıç idaresindeki 27 C 7034 plakalı yolcu minibüsü ile Ömer Faruk Aydoğdu idaresindeki 63 VD 184 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, yolcu minibüsündeki 12 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan bazılarının durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, savaş alanına dönen yolda trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.
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