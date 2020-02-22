Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı:1 ölü 3 yaralı Video

Otomobil ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı:1 ölü 3 yaralı Video

kaza detayı cesetler fotograf

( BURSA ) BURSA


- Bursa'da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza da 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Kaza, İznik-Adapazarı kara yolunda saat 23.00'da meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden gelmekte olan 34 VS 8705 plakalı otomobilin sürücüsü İhsan Köstekçi (45), karşı yönden gelen Hüseyin C. idaresindeki 16 H 8424 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza da otomobil sürücüsü Köstekçi olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan Hüseyin C, Ramazan Ç. ismi öğrenilemeyen bir kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar 112 ambulansla İznik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, Köstekçi'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Bursada Lastikçi Dükkanından Silah Ve Kılıç Cephanesi ÇıktıBursada Lastikçi Dükkanından Silah Ve Kılıç Cephanesi Çıktı
Diyarbakırda Talihsiz Kadını Canından Eden Korkunç KazaDiyarbakırda Talihsiz Kadını Canından Eden Korkunç Kaza
Dağdan Yuvarlanan Kaya Evi YıktıDağdan Yuvarlanan Kaya Evi Yıktı
Düğün Konvoylarında Şoke Eden Görüntüler!Düğün Konvoylarında Şoke Eden Görüntüler!
DEAŞın Savaş Suçlusu İnfazcısı Bursada YakalandıDEAŞın Savaş Suçlusu İnfazcısı Bursada Yakalandı
İstanbulda 7 Katlı Bir Bina Çöktü!İstanbulda 7 Katlı Bir Bina Çöktü!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı