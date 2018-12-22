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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil ve iş yeri hırsızlıkları şüphelisi adliyeye sevk edildi

Otomobil ve iş yeri hırsızlıkları şüphelisi adliyeye sevk edildi

Hırsızlık şüphelisinin adliyeye getirilişi

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 

-Genel detay

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de otomobil ve iş yeri hırsızlıklarının firari şüphelisi olarak önceki gün yakalanarak gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, 16-20 Aralık tarihleri arasında kent merkezinde 3, Ankara’nın Polatlı ilçesinden ise 1 adet aracın çalınması ve yine kent merkezinde 2 ayrı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı. Yapılan araştırmalar ve güvenlik kamerası incelemesinde, söz konusu hırsızlık olaylarını gerçekleştirenlerin K.D. (19), D.A. (19), E.O. (19) ve A.A. (17) isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Şahıslardan D.A., E.O. ve A.A. isimli şahıslar 20 Aralık günü Günyüzü İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri ile gerçekleştirilen ortak çalışma neticesinde yakalanıp sevk edildikleri Sivrihisar adli makamlarınca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca şüphelilerin çaldığı toplam 4 adet araç da bulunarak polis ekiplerince sahiplerine teslim edildi. Öte yandan gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının diğer firari şüphelisi K.D. isimli şahıs önceki gün polis ekipleri tarafından kaldığı ikametinin bahçesinde saklandığı yerde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.
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