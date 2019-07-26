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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Otomobil ve hafriyat kamyonu çarpıştı: 4’ü çocuk 6 yaralı Haberi

Otomobil ve hafriyat kamyonu çarpıştı: 4’ü çocuk 6 yaralı Haberi

kaza yerinden görüntü, kaza yapan araçlardan görüntü, detaylar

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İlk Müdahale Trafik Kazası Bild Hafriyat Kamyonu 


- Çorum’da bir otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, Ortaköy yolunda meydana geldi. İddialara göre, Çorum’dan Ortaköy ilçesi istikametine seyir halinde olan Döne Alpman (50) yönetimindeki 19 KT 543 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Sebahattin Köycekli yönetimindeki 06 DS 4853 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Kaza da otomobil sürücü ile otomobilde bulunan İdal A. (14), Bektaş V. (2), Satı Ö. (50), Enes A. (8) ve Mirza A. (6 aylık) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Erol olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (MMY-BÖ)
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