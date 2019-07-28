Otomobil ve hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Video

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- Orhangazi-İznik karayolu Üreğil kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile karşı yönden gelmekte olan hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobildeki 3 kişiden ikisi yaralanırken, hafif ticari aracın sürücüsü ise hayatını kaybetti.Kaza gece yarısı saat 01:00 sularında Orhangazi-İznik karayolunda Orhangazi’ye bağlı Üreğil mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Demirtaş (24) idaresindeki 34 BCD 253 plakalı otomobil İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken karşı yönden gelmekte olan Sabri Balta (56) idaresindeki 16 H 0696 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında her iki araç da hurdaya dönerken, otomobil ve hafif ticari araç yoldan savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Sinan Demirtaş ile yanında yolcu olarak bulunan Turgay Demirtaş (36) yaralandı. Hafif ticari aracın sürücüsü Sabri Balta ise araç içinde sıkıştı. Kazayı fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri araç içindeki yaralıları araçlardan çıkararak Orhangazi Devlet Hastanesine sevk etti. Sağlık ekipleri Hafif ticari aracın sürücüsü Sabri Balta’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazayı haber alan Sabri Balta’nın oğlu ve diğer yakınları ise kaza yerinde gözyaşlarına boğuldu. Otomobilde bulunan bir kadın ise kazayı yara almadan atlatırken, kazada ölen Sabri Balta’nın cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

