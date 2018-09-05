Otomobil üzerinde ölüm yolculuğu

-Vatandaşın tepkisi



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’da trafikte seyir halindeki otomobilin kasasına tutunarak yol alan gencin ölüm oyunu, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Alınan bilgilere göre, Altındağ ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, Solfasol Mahallesi’nde bir cadde üzerinde yokuş aşağı ilerleyen station model bir otomobilin tavan demirlerine tutunan bir genç, bagaj kapağı üzerinde yolculuk yaptı. Saatte ortalama 40 kilometre hızla giden aracın üzerinde yoluna devam eden genç, defalarca düşme tehlikesi atlatmasına rağmen, aldırmadan tehlikeli oyununa devam etti. Çevredeki vatandaşların endişe dolu bakışlarına aldırmayan genç, otomobille birlikte gözden kaybolarak yoluna bu şekilde devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

